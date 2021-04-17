Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 апреля

17.04.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки выявили 14,9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии уже 1,936 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом утром в субботу, 17 апреля, сообщает Минздрав.

Так, за последние сутки обнаружили 14 984 инфицированных, что на пару тысяч меньше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 39 096 человек. Выздоровели от болезни уже 1 465 820 человек. В частности, заболели 606 детей и 276 медработников. Активных больных сегодня 431 312 человек.

За прошлые сутки:

госпитализированы - 4 100 человек;

летальных случаев - 440;

выздоровели - 9 736 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 105 215 (в том числе методом ПЦР - 45 875, методом ИФА - 20 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39 213).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев -1112 случаев;

Винницкая область - 344 случая;

Волынская область - 342 случая;

Днепропетровская область - 1169 случаев;

Донецкая область - 741 случай;

Житомирская область - 439 случаев;

Закарпатская область - 187 случаев;

Запорожская область - 666 случаев;

Ивано-Франковская область - 147 случаев;

Киевская область - 965 случаев;

Кировоградская область - 214 случаев;

Луганская область - 248 случаев;

Львовская область - 793 случая;

Николаевская область - 432 случая;

Одесская область - 1097 случаев;

Полтавская область - 745 случаев;

Ровенская область - 518 случаев;

Сумская область - 586 случаев;

Тернопольская область - 378 случаев;

Харьковская область - 1386 случаев;

Херсонская область - 294 случая;

Хмельницкая область - 644 случая;

Черкасская область - 695 случаев;

Черновицкая область - 248 случаев;

Черниговская область - 594 случая.