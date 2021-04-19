Пасхальная корзина в этом году подорожает на четверть

19.04.2021 14:00

В 2021 году стоимость пасхальной корзины составит около 780 грн. Это на 160 грн, или на 25,8%, дороже, чем в прошлом году, когда минимальный набор продуктов стоил 620 грн. Об этом сообщили в Институте аграрной экономики.

Стоимость пасхальной корзины рассчитали на основе данных Государственной службы статистики, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах по состоянию на 1 апреля 2021 года. В корзину включили паску, яйца, домашнюю колбасу, буженину, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль.

«При наполнении пасхальной корзины другими составляющими (помидоры, огурцы, яблоки, красное вино) её стоимость увеличится до 963 грн. Это на 162 грн, или на 20,2%, больше стоимости корзины такого же состава в 2020 году», — добавили в Институте аграрной экономики.