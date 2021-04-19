СБУ предупредила о всеукраинских антитеррористических учениях

19.04.2021 17:00

СБУ проводит масштабные антитеррористические учения в большинстве областей Украины, сообщает пресс-центр СБУ в понедельник, 19 февраля.

"Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства. Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам", - говорится в сообщении.

В учениях принимают участие подразделения СБУ, Нацполиции, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Вооруженных сил Украины, ГСЧС, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

"Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др. СБУ обращается к гражданам Украины с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - предупредили в СБУ.