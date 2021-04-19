Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 апреля

19.04.2021 11:00

За минувшие сутки в Украине выявили 6 506 новых случаев коронавируса, скончалось 214 человек. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает Минздрав.

Отмечается, что наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и г. Киев (447).

Так, за сутки:

- госпитализировали 2387 человек;

- умерли 214 человек;

- выздоровели 5598 человек.

- сделали 27 488 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 15 811, методом ИФА - 4037, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV - 27 640).

За все время пандемии коронавируса в Украине:

- заболели 1 953 016 человек;

- выздоровели 1 487 677 человек;

- умерли 40 000 человек;

- сделали 8 958 482 ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 447 случаев / 0 прививок;

Винницкая область - 122 случая / 60 прививок;

Волынская область - 214 случаев / 160 прививок;

Днепропетровская область - 761 случай / 15 прививок;

Донецкая область - 377 случаев / 79 прививок;

Житомирская область - 267 случаев / 17 прививок;

Закарпатская - 48 случаев / 10 прививок;

Запорожская область - 90 случаев / 42 прививки;

Ивано-Франковская область - 48 случаев / 20 прививок;

Киевская область - 428 случаев / 216 прививок;

Кировоградская область - 164 случая / 0 прививок;

Луганская область - 47 случаев / 0 прививок;

Львовская область - 490 случаев / 169 прививок;

Николаевская область - 461 случай / 10 прививок;

Одесская область - 372 случая / 65 прививок;

Полтавская область - 164 случая / 59 прививок;

Ровенская область - 150 случаев / 40 прививок;

Сумская область - 205 случаев / 40 прививок;

Тернопольская область - 219 случаев / 50 прививок;

Харьковская область - 622 случая / 345 прививок;

Херсонская область - 103 случая / 0 прививок;

Хмельницкая область - 100 случаев / 0 прививок;

Черкасская область - 273 случая / 26 прививок;

Черновицкая область - 139 случаев / 30 прививок;

Черниговская область - 195 случаев / 0 прививок.