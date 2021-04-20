Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 апреля

20.04.2021 10:00

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 8 940 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 414 детей и 251 медработник. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов.

За минувшие 24 часа, по информации министра, госпитализировано 2 042 человека; летальных случаев 367; выздоровели 12 075 человек; осуществлено тестирований за сутки - 77 678 (в том числе методом ПЦР – 37 557, методом ИФА – 16 815, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 23 306).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

С начала пандемии заболело 1 961 956 украинцев. Болезнь победили 1 499 752 человек. Вирус забрал жизни 40 367 жителей Украины. Проведено ПЦР-тестов – 8 996 039.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 892 случая / 821 прививки;

Винницкая область - 211 случаев / 338 прививок;

Волынская область - 306 случаев / 481 прививки;

Днепропетровская область - 596 случаев / 512 прививок;

Донецкая область - 585 случаев / 763 прививки;

Житомирская область - 123 случая / 421 прививки;

Закарпатская - 133 случая / 211 прививок;

Запорожская область - 488 случаев / 806 прививок;

Ивано-Франковская область - 44 случая / 558 прививок;

Киевская область - 647 случаев / 445 прививок;

Кировоградская область - 129 случаев / 289 прививок;

Луганская область - 188 случаев / 230 прививок;

Львовская область - 477 случаев / 1770 прививок;

Николаевская область - 296 случаев / 210 прививок;

Одесская область - 691 случай / 529 прививок;

Полтавская область - 725 случаев / 281 прививки;

Ровенская область - 416 случаев / 377 прививок;

Сумская область - 97 случаев / 137 прививок;

Тернопольская область - 191 случай / 320 прививок;

Харьковская область - 804 случая / 425 прививок;

Херсонская область - 104 случая / 289 прививок;

Хмельницкая область - 198 случаев / 794 прививки;

Черкасская область - 402 случая / 341 прививки;

Черновицкая область - 178 случаев / 383 прививки;

Черниговская область - 19 случаев / 413 прививок.