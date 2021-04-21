Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 апреля

21.04.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 532 ребенка и 326 медработников. Об этом сообщает глава украинского Минздрава Максим Степанов.

По его информации, за последние 24 часа болезнь унесла жизни 429 украинцев. С начала пандемии число летальных исходов - 40 796.

Одолеть недуг смогли 14 720 человек. В больницы были госпитализированы 4 411 человек. За сутки осуществлено тестирований - 109 007 (в том числе методом ПЦР – 46 746, методом ИФА – 17 235, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45026).

За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 1 974 118 граждан; выздоровели 1 514 472 человек; проведено ПЦР-тестов – 9 042 785.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 965 случаев / 1650 прививок;

Винницкая область - 327 случаев / 473 прививки;

Волынская область - 382 случая / 592 прививки;

Днепропетровская область - 771 случай / 981 прививки;

Донецкая область - 735 случаев / 575 прививок;

Житомирская область - 276 случаев / 396 прививок;

Закарпатская - 104 случая / 560 прививок;

Запорожская область - 845 случаев / 822 прививки;

Ивано-Франковская область - 106 случаев / 466 прививок;

Киевская область - 881 случай / 683 прививки;

Кировоградская область - 126 случаев / 181 прививки;

Луганская область - 336 случаев / 194 прививки;

Львовская область - 492 случая / 1576 прививок;

Николаевская область - 397 случаев / 355 прививок;

Одесская область - 769 случаев / 900 прививок;

Полтавская область - 539 случаев / 335 прививок;

Ровенская область - 616 случаев / 485 прививок;

Сумская область - 437 случаев / 499 прививок;

Тернопольская область - 269 случаев / 339 прививок;

Харьковская область - 938 случаев / 644 прививки;

Херсонская область - 171 случай / 411 прививок;

Хмельницкая область - 717 случаев / 715 прививок;

Черкасская область - 622 случая / 364 прививки;

Черновицкая область - 202 случая / 498 прививок;

Черниговская область - 139 случаев / 348 прививок.