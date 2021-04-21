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Зеленский подписал закон о призыве на военную службу в особый период

21.04.2021 12:00
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Зеленский подписал закон о призыве на военную службу в особый период

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации. Об этом в среду, 21 апреля, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета № 1357-IX вводит новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.
На граждан, которых будут призывать из числа резервистов в особый период, будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, которые предусмотренные для мобилизованных лиц.
Предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки; упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Также совершенствуется порядок осуществления воинского учета резервистов, в том числе с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы Оберег (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов).



Теги: закон, подпись, призыв, ВСУ, Зеленский
 
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