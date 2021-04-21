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Зеленский предложил Путину провести встречу на Донбассе (ВИДЕО)

21.04.2021 09:00
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Зеленский предложил Путину провести встречу на Донбассе (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видеообращение, в котором заверил, что Украина не хочет эскалации насилия на Донбассе, но готова защищать себя, а в конце обратился к Путину, информирует Цензор.НЕТ.
"Значит ли это, что эскалация неизбежна? Нет. Хочет ли войны Украина? Нет. Но готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда. Наш принцип прост: Украина не начинает войну первой. Но Украина всегда стоит до последнего", - сказал глава государства.
Он также обратился к международным лидерам: "Понимаете ли вы, что Украине, а вместе с ней и всему миру, верящему в силу и непоколебимость международного права, может понадобиться значительно, значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность? Всем нам может понадобиться решительность. Готов ли мир к решению сложных задач? Перестанет он в случае широкомасштабной агрессии со стороны Российской Федерации прятаться от неприятных вопросов?" - сказал Зеленский.
В конце видео Зеленский перешел на русский язык, подчеркнув, что отдельно хочет обратиться "к нашему северному соседу".
"Нельзя кого-то защитить, нападая. И что невозможно освободить кого-то, захватив. И что невозможно привезти мир на танке людям, которые не понимают, от кого их хотят защитить постоянно", - сказал он.
"Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине", - подытожил президент.



Теги: Донбасс, Путин, видео, обращение, Зеленский
 
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