Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 апреля

22.04.2021 11:00

В Украине выросло количество случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировано 16 235 новых заболевших, тогда как накануне заразились 12 162 украинца. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов.

В частности, заболели 663 ребенка и 319 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано 3 904 человека; выздоровели – 18 831 человек; осуществлено тестирований за сутки - 101 981 (в том числе методом ПЦР – 46 516, методом ИФА – 17 644, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 37 821).

Увеличилось и количество смертей. Зафиксировано 470 летальных случаев. Накануне сообщалось, что болезнь унесла жизни 429 украинцев. С начала пандемии вирус унес жизни 41 266 граждан.

За все время пандемии в Украине заболело 1 990 353 человека, болезнь победили 1 533 303 украинца. Проведено ПЦР-тестов – 9 089 301.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1673), Харьковской (1 333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 1673 случая;

Винницкая область - 448 случаев;

Волынская область - 455 случаев;

Днепропетровская область - 976 случаев;

Донецкая область - 847 случаев;

Житомирская область - 544 случая;

Закарпатская - 208 случаев;

Запорожская область - 995 случаев;

Ивано-Франковская область - 184 случая;

Киевская область - 877 случаев;

Кировоградская область - 210 случаев;

Луганская область - 304 случая;

Львовская область - 804 случая;

Николаевская область - 449 случаев;

Одесская область - 844 случая;

Полтавская область - 807 случаев;

Ровенская область - 563 случая;

Сумская область - 700 случаев;

Тернопольская область - 357 случаев;

Харьковская область - 1333 случая;

Херсонская область - 337 случаев;

Хмельницкая область - 870 случаев;

Черкасская область - 695 случаев;

Черновицкая область - 235 случаев;

Черниговская область - 520 случаев.