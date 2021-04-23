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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 апреля

23.04.2021 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 апреля

За минувшие сутки в Украине выявлено 14 277 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболели 591 ребенок и 277 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
За прошедшие 24 часа вирус отнял жизни 434 украинцев. Всего умерло 41,7 тысяч человек.
Также за минувшие сутки госпитализированы 3 728 человек; выздоровели 18 964 человека; осуществлено тестирований за сутки - 95 740 (в том числе методом ПЦР – 41 305, методом ИФА – 18 360, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 075).
За все время пандемии в Украине заболело 2 004 630 граждан. При этом выздоровели 1 552 267 человек; проведено ПЦР-тестов – 9 130 606.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1 296), Киеве (1 269), Харьковской (1 137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 1269 случаев / 1679 прививок;
Винницкая область - 259 случаев / 478 прививок;
Волынская область - 509 случаев / 534 прививки;
Днепропетровская область - 1296 случаев / 1453 прививки;
Донецкая область - 807 случаев / 352 прививки;
Житомирская область - 420 случаев / 392 прививки;
Закарпатская - 87 случаев / 791 прививки;
Запорожская область - 839 случаев / 1084 прививки;
Ивано-Франковская область - 147 случаев / 436 прививок;
Киевская область - 922 случая / 646 прививок;
Кировоградская область - 199 случаев / 335 прививок;
Луганская область - 244 случая / 311 прививок;
Львовская область - 926 случаев / 859 прививок;
Николаевская область - 383 случая / 477 прививок;
Одесская область - 658 случаев / 837 прививок;
Полтавская область - 621 случай / 616 прививок;
Ровенская область - 538 случаев / 542 прививки;
Сумская область - 382 случая / 454 прививки;
Тернопольская область - 372 случая / 350 прививок;
Харьковская область - 1137 случаев / 918 прививок;
Херсонская область - 287 случаев / 499 прививок;
Хмельницкая область - 640 случаев / 720 прививок;
Черкасская область - 698 случаев / 537 прививок;
Черновицкая область - 250 случаев / 606 прививок;
Черниговская область - 387 случаев / 263 прививки.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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