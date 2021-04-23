В Украину доставили вторую партию вакцины в рамках COVAX

23.04.2021 10:00

В Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Самолет с 367 200 доз вакцины AstraZeneca южнокорейского производства прибыл в аэропорт "Жуляны" в Киеве около 8:45.

Эту партию используют для вакцинации приоритетных групп, людей в возрасте 65+ и тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca в соответствии с определенным интервалом между первой и второй прививкой.

Первая партия COVID-вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX поступила в Украину неделю назад и состояла из 117 тыс. доз препарата Pfizer/BioNTech.