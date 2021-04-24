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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 апреля
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 12 711 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти на полторы тысячи меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в субботу, 23 апреля.
"В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 508 человек; летальных случаев – 392; выздоровело – 13 687 человек", – написал Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1268), Киеве (1027), Харьковской области (964), Одесской области (841) и Киевской области (815).
Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 2 017 341 человек, 42 092 пациента скончались, 1 565 954 человека выздоровели.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 1027 случаев / 1350 прививок;
Винницкая область - 332 случая / 494 прививки;
Волынская область - 346 случаев / 325 прививок;
Днепропетровская область - 1268 случаев / 1108 прививок;
Донецкая область - 754 случая / 655 прививок;
Житомирская область - 288 случаев / 357 прививок;
Закарпатская - 219 случаев / 657 прививок;
Запорожская область - 621 случай / 1128 прививок;
Ивано-Франковская область - 123 случая / 383 прививки;
Киевская область - 815 случаев / 406 прививок;
Кировоградская область - 197 случаев / 299 прививок;
Луганская область - 255 случаев / 316 прививок;
Львовская область - 747 случаев / 673 прививки;
Николаевская область - 299 случаев / 382 прививки;
Одесская область - 841 случай / 948 прививок;
Полтавская область - 641 случай / 255 прививок;
Ровенская область - 518 случаев / 497 прививок;
Сумская область - 370 случаев / 147 прививок;
Тернопольская область - 268 случаев / 284 прививки;
Харьковская область - 964 случая / 1353 прививки;
Херсонская область - 201 случай / 417 прививок;
Хмельницкая область - 479 случаев / 719 прививок;
Черкасская область - 592 случая / 300 прививок;
Черновицкая область - 166 случаев / 550 прививок;
Черниговская область - 380 случаев / 336 прививок.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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