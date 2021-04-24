Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 апреля

24.04.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 12 711 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти на полторы тысячи меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в субботу, 23 апреля.

"В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 508 человек; летальных случаев – 392; выздоровело – 13 687 человек", – написал Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1268), Киеве (1027), Харьковской области (964), Одесской области (841) и Киевской области (815).

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 2 017 341 человек, 42 092 пациента скончались, 1 565 954 человека выздоровели.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 1027 случаев / 1350 прививок;

Винницкая область - 332 случая / 494 прививки;

Волынская область - 346 случаев / 325 прививок;

Днепропетровская область - 1268 случаев / 1108 прививок;

Донецкая область - 754 случая / 655 прививок;

Житомирская область - 288 случаев / 357 прививок;

Закарпатская - 219 случаев / 657 прививок;

Запорожская область - 621 случай / 1128 прививок;

Ивано-Франковская область - 123 случая / 383 прививки;

Киевская область - 815 случаев / 406 прививок;

Кировоградская область - 197 случаев / 299 прививок;

Луганская область - 255 случаев / 316 прививок;

Львовская область - 747 случаев / 673 прививки;

Николаевская область - 299 случаев / 382 прививки;

Одесская область - 841 случай / 948 прививок;

Полтавская область - 641 случай / 255 прививок;

Ровенская область - 518 случаев / 497 прививок;

Сумская область - 370 случаев / 147 прививок;

Тернопольская область - 268 случаев / 284 прививки;

Харьковская область - 964 случая / 1353 прививки;

Херсонская область - 201 случай / 417 прививок;

Хмельницкая область - 479 случаев / 719 прививок;

Черкасская область - 592 случая / 300 прививок;

Черновицкая область - 166 случаев / 550 прививок;

Черниговская область - 380 случаев / 336 прививок.