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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 апреля
В Украине за минувшие сутки подтвердили 7 915 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно больше вчерашнего показателя. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook утром в понедельник, 26 апреля.
"В частности, заболели 336 детей и 202 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 650 человек; летальных случаев – 432; выздоровело –17 391 человек", – написал Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 2 038 248 человек, 42 950 пациентов скончались, 1 596 829 человек выздоровели.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 869 случаев / 1079 прививок;
Винницкая область - 134 случая / 346 прививок;
Волынская область - 239 случаев / 332 прививки;
Днепропетровская область - 444 случая / 1374 прививки;
Донецкая область - 588 случаев / 398 прививок;
Житомирская область - 75 случаев / 342 прививки;
Закарпатская - 102 случая / 267 прививок;
Запорожская область - 552 случая / 660 прививок;
Ивано-Франковская область - 70 случаев / 172 прививки;
Киевская область - 390 случаев / 546 прививок;
Кировоградская область - 178 случаев / 183 прививки;
Луганская область - 251 случай / 108 прививок;
Львовская область - 353 случая / 670 прививок;
Николаевская область - 314 случаев / 479 прививок;
Одесская область - 580 случаев / 679 прививок;
Полтавская область - 651 случай / 507 прививок;
Ровенская область - 452 случая / 190 прививок;
Сумская область - 155 случаев / 335 прививок;
Тернопольская область - 201 случай / 383 прививки;
Харьковская область - 445 случаев / 546 прививок;
Херсонская область - 27 случаев / 110 прививок;
Хмельницкая область - 195 случаев / 507 прививок;
Черкасская область - 465 случаев / 443 прививки;
Черновицкая область - 108 случаев / 241 прививки;
Черниговская область - 77 случаев / 203 прививки.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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