Последние новости раздела
- Кабмин сменил главу Нафтогаза17:00
- Кабмин отложил повышение тарифа на электроэнергию до конца июня15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 апреля11:00
- Владимир Зеленский побывал на админгранице с оккупированным Крымом08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 апреля11:00
- Стал известен новый тариф на газ для населения13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 апреля12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 апреля11:00
- Одесская область перешла из "красной" зоны карантина в "желтую"09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 апреля11:00
Кабмин отложил повышение тарифа на электроэнергию до конца июня
28.04.2021 15:00
Кабинет министров решил оставить без изменений тариф на электроэнергию для населения. Цену зафиксировали на уровне 1,68 грн за КВт*ч до 30 июня, сообщил на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, передает LIGA.
"Сегодня мы продлеваем механизм действия наложенных социальных обязательств до 30 июня. Цена для людей на электроэнергию остается без изменений, 1,68 грн/кВт*ч", – заявил Шмыгаль.
Шмыгаль добавил, что теперь НАЭК "Энергоатом" и НЭК "Укргидроэнерго" будут продавать электроэнергию напрямую поставщикам услуг, по двусторонним договорам. В этой системе исключается посредничество ГП "Гарантированный покупатель", отметил премьер.
Теги: Кабинет министров, тариф, электроэнергия
Читайте также:
- Азаров раскритиковал необоснованно завышенные тарифы на газ
- Симоненко утверждает, что КПУ не будет создавать парламентского большинства с "регионалами"
- Президент хочет, чтобы современные электропоезда производили в Украине
- Кабмин потребует перерасчета "зимних" тарифов ЖКХ?
- Янукович считает целесообразным расширить перечень оснований для роспуска парламента
- Задолженность - не препятствие для получения субсидий
- На Луганщине пресечена попытка распыления хлора в месте дислокации ВСУ16:00
- В ОРЛО захотели провести телемост с Киевом13:00
- Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе09:00
- «Ощадбанк» продлил действие банковских карт ВПЛ до 1 июля17:00
- В ОПЗЖ заявили о готовности к прямым переговорам с боевиками16:00
- Между Донецком и Макеевкой второй день горит сухая трава15:00
- В ОРДО назвали категории получателей и размер денежной помощи ко Дню Победы14:00
- 214 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 26 апреля13:00
- За сутки наемники РФ 9 раз срывали "тишину", ранен один украинский воин10:00
- Под Мариуполем боевики обстреляли саперов ГСЧС09:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Кабмин сменил главу Нафтогаза17:00
- На Луганщине пресечена попытка распыления хлора в месте дислокации ВСУ16:00
- Кабмин отложил повышение тарифа на электроэнергию до конца июня15:00
- В Госпогранслужбе рассказали об отводе войск РФ от границы Украины14:00
- В ОРЛО захотели провести телемост с Киевом13:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 апреля11:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе09:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- Требования к получателям субсидий вновь усиливаются. Главные изменения17:00
- Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине11:00
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming15:00
- В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать13:00
- Когда в украинских селах появится стабильный интернет?11:00
- Паспорт в смартфоне: что это и зачем13:00
- «Шахтёр» и «Динамо» проведут первый киберспортивный поединок08:15
- Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах с "Л/ДНР"
- В ОПЗЖ заявили о готовности к прямым переговорам с боевиками
- Бразильские ученые обнаружили в составе Спутника V живой аденовирус
- В ОРДО назвали категории получателей и размер денежной помощи ко Дню Победы
- «Ощадбанк» продлил действие банковских карт ВПЛ до 1 июля
- При пожаре в донецкой многоэтажке погибли 2 человека
- Рабочие из ОРЛО пожаловались Денису Казанскому на невыплату зарплаты
- Между Донецком и Макеевкой второй день горит сухая трава
- Стал известен новый тариф на газ для населения
- Детям ОРЛО предложили написать «письмо в прошлое»