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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 апреля
В Украине за минувшие сутки подтвердили 9 590 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Рост числа заболевших продолжается третий день подряд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook утром в среду, 28 апреля.
"В частности, заболели 451 детей и 217 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 623 человек; летальных случаев – 441; выздоровело – 20 062 человек", – написал Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 2 047 838 человек, 43 391 пациентов скончались, 1 616 891 человек выздоровели.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 1070 случаев / 1876 прививок;
Винницкая область - 223 случая / 541 прививки;
Волынская область - 356 случаев / 466 прививок;
Днепропетровская область - 584 случая / 1894 прививки;
Донецкая область - 811 случаев / 419 прививок;
Житомирская область - 232 случая / 422 прививки;
Закарпатская - 115 случаев / 570 прививок;
Запорожская область - 485 случаев / 648 прививок;
Ивано-Франковская область - 102 случая / 252 прививки;
Киевская область - 384 случая / 820 прививок;
Кировоградская область - 134 случая / 92 прививки;
Луганская область - 213 случаев / 351 прививки;
Львовская область - 530 случаев / 2535 прививок;
Николаевская область - 281 случай / 937 прививок;
Одесская область - 522 случая / 1967 прививок;
Полтавская область - 445 случаев / 1066 прививок;
Ровенская область - 417 случаев / 431 прививки;
Сумская область - 267 случаев / 327 прививок;
Тернопольская область - 206 случаев / 110 прививок;
Харьковская область - 818 случаев / 1065 прививок;
Херсонская область - 222 случая / 424 прививки;
Хмельницкая область - 483 случая / 813 прививок;
Черкасская область - 445 случаев / 658 прививок;
Черновицкая область - 129 случаев / 425 прививок;
Черниговская область - 116 случаев / 481 прививки.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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