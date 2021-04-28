Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 апреля

28.04.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки подтвердили 9 590 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Рост числа заболевших продолжается третий день подряд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook утром в среду, 28 апреля.

"В частности, заболели 451 детей и 217 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 623 человек; летальных случаев – 441; выздоровело – 20 062 человек", – написал Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 2 047 838 человек, 43 391 пациентов скончались, 1 616 891 человек выздоровели.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 1070 случаев / 1876 прививок;

Винницкая область - 223 случая / 541 прививки;

Волынская область - 356 случаев / 466 прививок;

Днепропетровская область - 584 случая / 1894 прививки;

Донецкая область - 811 случаев / 419 прививок;

Житомирская область - 232 случая / 422 прививки;

Закарпатская - 115 случаев / 570 прививок;

Запорожская область - 485 случаев / 648 прививок;

Ивано-Франковская область - 102 случая / 252 прививки;

Киевская область - 384 случая / 820 прививок;

Кировоградская область - 134 случая / 92 прививки;

Луганская область - 213 случаев / 351 прививки;

Львовская область - 530 случаев / 2535 прививок;

Николаевская область - 281 случай / 937 прививок;

Одесская область - 522 случая / 1967 прививок;

Полтавская область - 445 случаев / 1066 прививок;

Ровенская область - 417 случаев / 431 прививки;

Сумская область - 267 случаев / 327 прививок;

Тернопольская область - 206 случаев / 110 прививок;

Харьковская область - 818 случаев / 1065 прививок;

Херсонская область - 222 случая / 424 прививки;

Хмельницкая область - 483 случая / 813 прививок;

Черкасская область - 445 случаев / 658 прививок;

Черновицкая область - 129 случаев / 425 прививок;

Черниговская область - 116 случаев / 481 прививки.