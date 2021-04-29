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Кабмин утвердил механизм льготного ипотечного кредитования переселенцев
Кабинет Министров утвердил порядок предоставления льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам, которые чаще всего ощущали дискриминацию в сфере занятости и жилья, за счет средств гранта в размере 25,5 млн евро, предоставленных немецким государственным банком KfW. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передают Українськi Новини.
В рамках проекта в 2021-2022 годах планируется обеспечить жильем примерно 680 семей, или 1 768 человек, из числа внутренне перемещенных лиц.
Реализация порядка создаст возможность для внутренне перемещенных лиц получить льготные кредиты на принятое в эксплуатацию жилье в сумме примерно 40 тыс. евро до 20 лет под льготные условия - 3% годовых с расчетом 63 кв. м общей площади на семью, исходя из нормативной площади жилья, которая составляет 21 кв. метр общей площади жилья на одного человека и дополнительно 10,5 кв. метра - на семью.
Отмечается, что для получения льготного кредита под 3% будет сформирована отдельная очередь на базе существующих реестров, которые ведутся Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству и его региональными управлениями.
При этом важно, что граждане, которые стоят в очереди, не будут исключаться из любого реестра Государственным фондом и его региональными управлениями до момента фактического получения кредита на приобретение жилья или улучшение жилищных условий по другим основаниям.
Для обеспечения справедливого участия отбор победителей из числа кандидатов, которые будут находиться в новой очереди, будет происходить путем случайного выбора, который будет проводиться с помощью генератора случайных чисел с применением программного обеспечения, отвечающего требованиям законодательства по защите персональных данных.
Победители самостоятельно смогут выбрать объекты, которые могут быть приобретены на средства кредита.
Объектами кредитования, согласно порядку, будет квартира в многоквартирном жилом доме или одноквартирный жилой дом при условии, что такой многоквартирный или одноквартирный жилой дом принят в эксплуатацию не более чем 35 лет назад или реконструирован не более чем 25 лет назад.
Теги: кредит, ипотека, льгота, Кабмин, переселенец
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