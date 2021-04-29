Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 апреля

29.04.2021 10:00

В Украине за последние 24 часа выявили 11 627 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост числа заболевших идет уже четвертые сутки подряд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook утром в четверг, 29 апреля.

"В частности, заболели 518 детей и 259 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 096 человек; летальных случаев - 387; выздоровело – 18 442 человека", – написал Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1203), Днепропетровской области (1021), Киеве (940), Донецкой области (809) и Львовской области (667).

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 2 059 465 человек, 43 778 пациентов скончались, 1 635 333 человека выздоровели.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах в сутки:

Киев - 940;

Винницкая область - 276;

Волынская область - 345;

Днепропетровская область - 1021;

Донецкая область - 809;

Житомирская область - 385;

Закарпатская - 141;

Запорожская область - 546;

Ивано-Франковская область - 184;

Киевская область - 341;

Кировоградская область - 174;

Луганская область - 271;

Львовская область - 667;

Николаевская область - 311;

Одесская область - 518;

Полтавская область - 666;

Ровенская область - 386;

Сумская область - 429;

Тернопольская область - 312;

Харьковская область - 1203;

Херсонская область - 277;

Хмельницкая область - 461;

Черкасская область - 444;

Черновицкая область - 131;

Черниговская область - 389.