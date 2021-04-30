- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 апреля10:00
- МОН утвердило новый порядок поступления для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма09:00
- Кабмин утвердил механизм льготного ипотечного кредитования переселенцев15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 апреля10:00
- Кабмин сменил главу Нафтогаза17:00
- Кабмин отложил повышение тарифа на электроэнергию до конца июня15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 апреля11:00
- Владимир Зеленский побывал на админгранице с оккупированным Крымом08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 апреля11:00
- Стал известен новый тариф на газ для населения13:00
МОН утвердило новый порядок поступления для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма
Для организации поступления в учреждения высшего, профессионального предвысшего и профессионального (профессионально-технического) образования через образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» утвержден новый Порядок приема лиц, проживающих на временно оккупированных территориях. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.
"Порядок позволит в полной мере реализовать право детей с временно оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, территории населенных пунктов на линии соприкосновения, временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя на образование", - говорится в сообщении.
В частности определен порядок прохождения годового оценивания и государственной итоговой аттестации; получения документа государственного образца о базовом среднем образовании или среднем образовании; прием в учреждения образования для получения высшего или специального предвысшего образования (на конкурсной основе и в пределах установленных квот) по результатам внешнего независимого оценивания (по выбору заявителя); прием в учреждения образования для получения профессионального (профессионально-технического образования); предоставление до 5 заявлений на разные специальности через один образовательный центр.
Организацию работы с поступающими указанной категории осуществляют образовательные центры «Крым-Украина» (для заявителей с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь) и образовательные центры «Донбасс-Украина» (для заявителей с временно оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей или территории населенных пунктов на линии соприкосновения, которые созданы на базе высших учебных заведений или профессионального предвысшего образования.
Образовательные центры будут работать с 7 июня до 24 сентября 2021 года.
Лица с ВОТ имеют право поступать для получения образовательной степени младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на основе полного общего среднего образования и для получения образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра на основе базового среднего или полного общего среднего образования. Также поступающие могут подавать документы на места, финансируемые за счет государственного бюджета или за средства физических и юридических лиц.
Теги: Крым, абитуриент, ОРДЛО
- Как абитуриентам из ОРДЛО и Крыма поступить в украинский вуз
- Абитуриенты из Крыма и Донбасса будут зачисляться в украинские вузы инкогнито
- Как абитуриенту из ОРДЛО и Крыма поступить в украинский вуз по упрощенной системе: полная инструкция
- Минобразования запустило горячую линию для абитуриентов с оккупированных территорий
- Абитуриентов из Крыма и ОРДЛО на подготовительных курсах обеспечат жильем и стипендией
- Минобразования расширило список ВУЗов с упрощенной процедурой поступления для жителей ОРДЛО и Крыма
- В ОРЛО отменили «комендантский час» на майские праздники08:00
- В ОРДО "узаконили" отжим "бесхозяйной недвижимости"17:00
- На трассе «Меловое - Чугуев» перевернулся микроавтобус14:00
- За сутки противник 15 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, ранен украинский воин12:00
- В ТКГ не смогли договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе09:00
- На Луганщине пресечена попытка распыления хлора в месте дислокации ВСУ16:00
- В ОРЛО захотели провести телемост с Киевом13:00
- Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе09:00
- «Ощадбанк» продлил действие банковских карт ВПЛ до 1 июля17:00
- В ОПЗЖ заявили о готовности к прямым переговорам с боевиками16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 апреля10:00
- МОН утвердило новый порядок поступления для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма09:00
- В ОРЛО отменили «комендантский час» на майские праздники08:00
- В ОРДО "узаконили" отжим "бесхозяйной недвижимости"17:00
- ФСБ РФ заявила о задержании 16 проукраинских радикалов16:00
- Кабмин утвердил механизм льготного ипотечного кредитования переселенцев15:00
- На трассе «Меловое - Чугуев» перевернулся микроавтобус14:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- За сутки противник 15 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, ранен украинский воин12:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- Требования к получателям субсидий вновь усиливаются. Главные изменения17:00
- Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине11:00
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming15:00
- В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать13:00
- Когда в украинских селах появится стабильный интернет?11:00
- В ОПЗЖ заявили о готовности к прямым переговорам с боевиками
- В ОРДО "узаконили" отжим "бесхозяйной недвижимости"
- В ОРДО назвали категории получателей и размер денежной помощи ко Дню Победы
- Бразильские ученые обнаружили в составе Спутника V живой аденовирус
- «Ощадбанк» продлил действие банковских карт ВПЛ до 1 июля
- Между Донецком и Макеевкой второй день горит сухая трава
- В ОРЛО захотели провести телемост с Киевом
- На Луганщине пресечена попытка распыления хлора в месте дислокации ВСУ
- В ТКГ не смогли договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе
- На трассе «Меловое - Чугуев» перевернулся микроавтобус