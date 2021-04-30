Жителям ВОТ упростили процедуру установления фактов рождения и смерти

30.04.2021 12:00

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда Украины разъяснил процедуру установления местными судами фактов рождения и смерти, произошедших на временно оккупированных территориях (ВОТ). Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В ведомстве напомнили, что до настоящего времени действововала соответствующая процедура, которая предусматривала ряд этапов, создающих определенные трудности для жителей ВОТ. В частности, перед обращением в суд для установления фактов рождения и смерти, люди должны были сначала обратиться в органы государственной регистрации актов гражданского состояния и получить отказ в проведении такой регистрации. После получения отказа – обращаться в суд и там отстаивать права.

На основании обращения Минреинтеграции Кассационный гражданский суд в составе ВС провел анализ норм Гражданского процессуального кодекса Украины, регламентирующих процедуру установления фактов рождения и смерти и установил, что «требование местных судов о необходимости получения гражданами письменного отказа в органах государственной регистрации актов гражданского состояния не основывается на положениях действующего законодательства».

«Таким образом, граждане с ВОТ будут иметь возможность обращаться непосредственно сразу в соответствующий суд для установления фактов рождения и смерти, произошедших на ВОТ, безотлагательно получать решения, и уже потом регистрировать сам факт в органах госрегистрации и получить свидетельство о рождении или о смерти государственного образца», – подчеркивают в Минреинтеграции.

Свою позицию Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда довел до сведения апелляционных и местных судов.

«Поэтому, в соответствии с частью 2 статьи 317 Гражданского процессуального кодекса Украины дела об установлении факта рождения или смерти лица на временно оккупированной территории Украины, определенной Верховной Радой Украины, рассматриваются безотлагательно с момента поступления соответствующего заявления в суд», – добавили в Минреинтеграции.