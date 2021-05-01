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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 мая
За минувшие сутки в Украине выявили 8,5 тысяч новых случаев коронавируса что меньше, чем днем ранее. Всего в стране зафиксировано уже 2,078 млн случаев коронавирусной болезни. Об этом в субботу, 1 мая сообщает глава МОЗ Максим Степанов.
"8549 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 мая 2021 года. В частности, заболели 374 ребенка и 145 медработников", - информирует Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 3 051 человек;
- летальных случаев - 351;
- выздоровели - 14 956 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 83 336 (в том числе методом ПЦР - 37455, методом ИФА - 13016, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32865).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 078 086 человек;
- выздоровели - 1 670 481 человек;
- летальных исходов - 44 436;
- проведения ПЦР-тестов - 9 456 234.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 671 случай;
Винницкая область - 196 случаев;
Волынская область - 185 случаев;
Днепропетровская область - 745 случаев;
Донецкая область - 570 случаев;
Житомирская область - 218 случаев;
Закарпатская область - 129 случаев;
Запорожская область - 405 случаев;
Ивано-Франковская область - 131 случай;
Киевская область - 433 случая;
Кировоградская область - 173 случая;
Луганская область - 157 случаев;
Львовская область - 448 случаев;
Николаевская область - 245 случаев;
Одесская область - 454 случая;
Полтавская область - 385 случаев;
Ровенская область - 291 случай;
Сумская область - 188 случаев;
Тернопольская область - 200 случаев;
Харьковская область - 730 случаев;
Херсонская область - 187 случаев;
Хмельницкая область - 446 случаев;
Черкасская область - 537 случаев;
Черновицкая область - 98 случаев;
Черниговская область - 327 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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