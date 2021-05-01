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В Украину доставили еще полмиллиона доз вакцины CoronaVac

01.05.2021 10:00
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В Украину доставили еще полмиллиона доз вакцины CoronaVac

Вечером 30 апреля в Украину доставлено 500 тысяч доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
«Несмотря на дефицит вакцин в мире, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить граждан Украины вакцинами. Согласно договоренностям и контрактам, еженедельно планируем получать новые поступления вакцин. Хочу напомнить, что все вакцины безопасны и эффективны. Это наш шанс спасти свое здоровье и вернуться к нормальной жизни», - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Первая партия вакцины CoronaVac (215 тыс. доз) прибыла в Украину 25 марта, вакцинация ею началась 13 апреля. Всего Украиной законтрактовано 1 миллион 915 тысяч доз вакцины CoronaVac компании Sinovac Biotech.



Теги: Китай, вакцина, поставки
 
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