В ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки

03.05.2021 22:01

Ночью 4 и 5 мая в северных и центральных областях Украины на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 градусов. Заморозки также прогнозируются 4 мая в западных, а 5 мая в восточных, Запорожской и Херсонской областях.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Кроме того, 4 мая в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Луганской, Донецкой, Одесской, Николаевской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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