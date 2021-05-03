Зеленский: Евросоюз должен видеть нас как равноправного партнера

03.05.2021 21:19

Европейский Союз должен продемонстрировать реальную поддержку евроинтеграционных стремлений Украины, которая продолжает бороться за свою независимость, — сказал президент Украины Владимир Зеленский во время дискуссии с участием президентов Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, сообщает пресс-служба главы государства.

«Нас надо видеть в ЕС как равноправного и неотъемлемого партнера», — заявил Зеленский во время мероприятия, прошедшего в понедельник, 3 мая, в Варшаве, Счастье наций базируется на справедливых законах, эффективность которых зависит от их выполнения.

Лидер Польши Анджей Дуда подчеркнул, что Евросоюз может стать сильнее после принятия новых членов, так как расширение Евросоюза всегда делало его более динамичным.

Зеленский при этом добавил: «Украина — мощное государство, которое только укрепит Европейский Союз».

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