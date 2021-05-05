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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 мая
В Украине за сутки коронавирусом заразились 2 576 человек. В частности, заболели 103 ребенка и 30 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.
По его информации, за минувшие 24 часа был госпитализирован 1 671 человек; выздоровели 7 728 человек; осуществлено тестирований за сутки - 29 154 (в том числе методом ПЦР – 19 206, методом ИФА – 4 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 5 877).
За сутки в стране зафиксирован 161 летальный случай от инфекции. Всего с начала пандемии скончалось 45 077 украинцев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.
За все время пандемии в Украине заразились коронавирусом 2 090 986 человек; выздоровели 1 697 358 человек; проведено ПЦР-тестов - 9518164.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 143 случая;
Винницкая область - 31 случай;
Волынская область - 102 случая;
Днепропетровская область - 213 случаев;
Донецкая область - 287 случаев;
Житомирская область - 16 случаев;
Закарпатская - 13 случаев;
Запорожская область - 85 случаев;
Ивано-Франковская область - 13 случаев;
Киевская область - 73 случая;
Кировоградская область - 42 случая;
Луганская область - 58 случаев;
Львовская область - 48 случаев;
Николаевская область - 111 случаев;
Одесская область - 216 случаев;
Полтавская область - 106 случаев;
Ровенская область - 68 случаев;
Сумская область - 52 случая;
Тернопольская область - 70 случаев;
Харьковская область - 405 случаев;
Херсонская область - 25 случаев;
Хмельницкая область - 136 случаев;
Черкасская область - 177 случаев;
Черновицкая область - 62 случая;
Черниговская область - 24 случая.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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