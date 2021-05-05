Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 мая

05.05.2021 14:00

В Украине за сутки коронавирусом заразились 2 576 человек. В частности, заболели 103 ребенка и 30 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

По его информации, за минувшие 24 часа был госпитализирован 1 671 человек; выздоровели 7 728 человек; осуществлено тестирований за сутки - 29 154 (в том числе методом ПЦР – 19 206, методом ИФА – 4 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 5 877).

За сутки в стране зафиксирован 161 летальный случай от инфекции. Всего с начала пандемии скончалось 45 077 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.

За все время пандемии в Украине заразились коронавирусом 2 090 986 человек; выздоровели 1 697 358 человек; проведено ПЦР-тестов - 9518164.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 143 случая;

Винницкая область - 31 случай;

Волынская область - 102 случая;

Днепропетровская область - 213 случаев;

Донецкая область - 287 случаев;

Житомирская область - 16 случаев;

Закарпатская - 13 случаев;

Запорожская область - 85 случаев;

Ивано-Франковская область - 13 случаев;

Киевская область - 73 случая;

Кировоградская область - 42 случая;

Луганская область - 58 случаев;

Львовская область - 48 случаев;

Николаевская область - 111 случаев;

Одесская область - 216 случаев;

Полтавская область - 106 случаев;

Ровенская область - 68 случаев;

Сумская область - 52 случая;

Тернопольская область - 70 случаев;

Харьковская область - 405 случаев;

Херсонская область - 25 случаев;

Хмельницкая область - 136 случаев;

Черкасская область - 177 случаев;

Черновицкая область - 62 случая;

Черниговская область - 24 случая.