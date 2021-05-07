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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 мая
В Украине за сутки резко увеличилось количество инфицированных коронавирусом. Так, за минувшие 24 часа инфекция была выявлена у 8 404 граждан. Тогда как накануне было зафиксировано 6 038 новых случаев COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
В частности, заболели 353 ребенка и 185 медработников.
Также, по информации министра, за минувшие сутки в больницы попали 3 080 человек; выздоровели 19 453 человека; осуществлено тестирований за сутки - 94 479 (в том числе методом ПЦР - 39748, методом ИФА - 14177, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40554).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622) областях, в Киеве (611), а также в Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.
Вирус забрал жизни 379 украинцев. С начала пандемии скончалось 45 830 граждан.
Также за все время пандемии в Украине заболело 2 105 428 человек; выздоровели 1 731 162 украинца; проведено ПЦР-тестов – 9 594 857.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 611 случаев;
Винницкая область - 205 случаев;
Волынская область - 267 случаев;
Днепропетровская область - 622 случая;
Донецкая область - 571 случай;
Житомирская область - 228 случаев;
Закарпатская область - 124 случая;
Запорожская область - 494 случая;
Ивано-Франковская область - 146 случаев;
Киевская область - 366 случаев;
Кировоградская область - 67 случаев;
Луганская область - 232 случая;
Львовская область - 256 случаев;
Николаевская область - 257 случаев;
Одесская область - 344 случая;
Полтавская область - 387 случаев;
Ровенская область - 438 случаев;
Сумская область - 337 случаев;
Тернопольская область - 163 случая;
Харьковская область - 991 случай;
Херсонская область - 215 случаев;
Хмельницкая область - 408 случаев;
Черкасская область - 415 случаев;
Черновицкая область - 116 случаев;
Черниговская область - 144 случая.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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