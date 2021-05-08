Последние новости раздела
- Прогноз погоды в Украине на выходные11:00
- Последняя область Украины покинула "красную" зону карантина09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 мая13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 мая15:00
- Госсекретарь США прибыл в Киев08:00
- СМИ опубликовали программу визита главы Госдепа США в Украину16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 мая14:00
- Укрзализныця сняла все маршрутные ограничения08:00
- В ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки22:01
- НАТО обсудит перспективы Украины в июне21:46
Последняя область Украины покинула "красную" зону карантина
08.05.2021 09:00
Сумская область вышла из "красной" зоны карантина. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.
"Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 8 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области", – написал Немчинов.
На территории региона будет установлена "желтая" зона карантина.
Таким образом, уже с субботы в Украине не будет ни одной области с "красным" уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19.
Теги: Украина, карантин, Сумская область, зона
Читайте также:
- Более 130 голов крупного рогатого скота заболели лейкозом
- Межбанк открылся в диапазоне 7,904-7,908 грн за доллар
- Торги на межбанке закрылись в диапазоне 7,952-7,958 за доллар
- Межбанк закрылся в диапазоне 8,012-8,017 грн за доллар
- На межбанке доллар продолжает дешеветь
- Официальный курс валют на вторник, 20 декабря
- На Луганщине 14 шахтеров начали подземную забастовку15:00
- На Донбассе погибли два бойца ВСУ, один - тяжело ранен11:00
- Главы МИД Бельгии, Люксембурга и Нидерландов посетили линию разграничения на Донбассе09:00
- В ОРДО опубликовали программу празднования "дня республики"17:00
- На Харьковщине начали "охоту" на перевозчиков из ОРДЛО в Украину13:00
- В ОРЛО отменили все культурно-массовые мероприятия 9 и 12 мая12:00
- За сутки на Донбассе 20 обстрелов, ранены два бойца ВСУ10:00
- В "ДНР" возобновили работу по обмену пленными19:00
- На Донбассе боевики обстреляли больницу в Красногоровке12:00
- Экс-регионал Борис Колесников создает новую партию10:00
- Прогноз погоды в Украине на выходные11:00
- Последняя область Украины покинула "красную" зону карантина09:00
- В Литве заявили о создании лекарства от COVID-1917:00
- На Луганщине 14 шахтеров начали подземную забастовку15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 мая13:00
- На Донбассе погибли два бойца ВСУ, один - тяжело ранен11:00
- Главы МИД Бельгии, Люксембурга и Нидерландов посетили линию разграничения на Донбассе09:00
- В Италии арестовали "добровольца", воевавшего за боевиков ОРДЛО08:00
- В ОРДО опубликовали программу празднования "дня республики"17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 мая15:00
- Видано дитячу книгу про вакцинацію «Казка про те, як стати супергероєм»17:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- Требования к получателям субсидий вновь усиливаются. Главные изменения17:00
- Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине11:00
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming15:00
- В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать13:00
- На Харьковщине начали "охоту" на перевозчиков из ОРДЛО в Украину
- В ОРДО опубликовали программу празднования "дня республики"
- Экс-регионал Борис Колесников создает новую партию
- В ОРЛО отменили все культурно-массовые мероприятия 9 и 12 мая
- На Донбассе боевики обстреляли больницу в Красногоровке
- В "ДНР" возобновили работу по обмену пленными
- Главы МИД Бельгии, Люксембурга и Нидерландов посетили линию разграничения на Донбассе
- СМИ опубликовали программу визита главы Госдепа США в Украину
- На Луганщине 14 шахтеров начали подземную забастовку
- Госсекретарь США прибыл в Киев