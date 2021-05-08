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Последняя область Украины покинула "красную" зону карантина

08.05.2021 09:00
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Последняя область Украины покинула "красную" зону карантина

Сумская область вышла из "красной" зоны карантина. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.
"Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 8 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области", – написал Немчинов.
На территории региона будет установлена "желтая" зона карантина.
Таким образом, уже с субботы в Украине не будет ни одной области с "красным" уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19.



Теги: Украина, карантин, Сумская область, зона
 
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