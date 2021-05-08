- Прогноз погоды в Украине на выходные11:00
- Последняя область Украины покинула "красную" зону карантина09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 мая13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 мая15:00
- Госсекретарь США прибыл в Киев08:00
- СМИ опубликовали программу визита главы Госдепа США в Украину16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 мая14:00
- Укрзализныця сняла все маршрутные ограничения08:00
- В ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки22:01
- НАТО обсудит перспективы Украины в июне21:46
Прогноз погоды в Украине на выходные
Сегодня, 8 мая, в Украине резко похолодает и практически по всей стране ожидаются дожди, кроме Закарпатья, Львовщины, Черниговщины и Крыма. Местами пройдут ливни. Температура будет колебаться на уровне +11°...+17° и только в Крыму достигнет +25°. В воскресенье дожди отступят и потеплеет на несколько градусов. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха ночью +4°, днем +13°. В воскресенье днем ожидается +15°, а ночью - до +5°.
Во Львове в субботу ночью 0°, днем +11°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +5°, днем +18°, так же облачно с прояснениями.
В Луцке в субботу ночью +1°, днем +12°, облачно с прояснениями, ливень. В воскресенье - переменная облачность, ночью +6°, днем +18°.
В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+12°. В воскресенье - переменная облачность, температура ночью составит +5°, днем +16°.
В субботу в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями, ливень, температура ночью +6°, днем +17°. В воскресенье будет малооблачно, без осадков, +7°...+17°.
В Харькове в субботу - дождь, температура ночью +5°, днем +14°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +4°...+16°.
В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +5°, днем +15°. В воскресенье погода практически не изменится, температура составит +4°...+16°.
В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +5°...+25°. В воскресенье - малооблачно, похолодает до +3°...+13°.
Жителям Мариуполя в субботу обещают небольшую облачность, температура ночью +7°, днем +19°. В воскресенье - погода без особых перемен. Ночью ожидается +5°, днем +16°.
В Краматорске в субботу будет пасмурно, температура ночью +6°, днем +22°. В воскресенье - переменная облачность. Ночью +3°, днем +16°.
В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью +6°, днем +24°. В воскресенье - без особых перемен, но похолодает ночью +4°, днем +16°.
Теги: похолодание, дождь, прогноз погоды
- На Луганщине 14 шахтеров начали подземную забастовку15:00
- На Донбассе погибли два бойца ВСУ, один - тяжело ранен11:00
- Главы МИД Бельгии, Люксембурга и Нидерландов посетили линию разграничения на Донбассе09:00
- В ОРДО опубликовали программу празднования "дня республики"17:00
- На Харьковщине начали "охоту" на перевозчиков из ОРДЛО в Украину13:00
- В ОРЛО отменили все культурно-массовые мероприятия 9 и 12 мая12:00
- За сутки на Донбассе 20 обстрелов, ранены два бойца ВСУ10:00
- В "ДНР" возобновили работу по обмену пленными19:00
- На Донбассе боевики обстреляли больницу в Красногоровке12:00
- Экс-регионал Борис Колесников создает новую партию10:00
- Прогноз погоды в Украине на выходные11:00
- Последняя область Украины покинула "красную" зону карантина09:00
- В Литве заявили о создании лекарства от COVID-1917:00
- На Луганщине 14 шахтеров начали подземную забастовку15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 мая13:00
- На Донбассе погибли два бойца ВСУ, один - тяжело ранен11:00
- Главы МИД Бельгии, Люксембурга и Нидерландов посетили линию разграничения на Донбассе09:00
- В Италии арестовали "добровольца", воевавшего за боевиков ОРДЛО08:00
- В ОРДО опубликовали программу празднования "дня республики"17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 мая15:00
- Видано дитячу книгу про вакцинацію «Казка про те, як стати супергероєм»17:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- Требования к получателям субсидий вновь усиливаются. Главные изменения17:00
- Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине11:00
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming15:00
- В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать13:00
- На Харьковщине начали "охоту" на перевозчиков из ОРДЛО в Украину
- В ОРДО опубликовали программу празднования "дня республики"
- Экс-регионал Борис Колесников создает новую партию
- В ОРЛО отменили все культурно-массовые мероприятия 9 и 12 мая
- На Донбассе боевики обстреляли больницу в Красногоровке
- В "ДНР" возобновили работу по обмену пленными
- Главы МИД Бельгии, Люксембурга и Нидерландов посетили линию разграничения на Донбассе
- СМИ опубликовали программу визита главы Госдепа США в Украину
- На Луганщине 14 шахтеров начали подземную забастовку
- Госсекретарь США прибыл в Киев