В Минздраве предупредили об индийском штамме COVID-19

08.05.2021 17:00

Индийский штамм COVID-19, отличающийся особой заразностью и сложностью течения, скоро придет в Украину. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24, передает Корреспондент.net.

"Мы можем говорить, что он точно будет. И это реальность, и говорить нужно правду", - сказал Степанов.

Он отметил, что на данный момент индийский штамм уже зафиксирован в странах-соседях: в Чехии, Польше и Румынии. И в конечном итоге он появится и в Украине - как это было с британским штаммом или с южноафриканским.

"Индийский штамм достаточно тяжелый, он достаточно агрессивен, более контагиозный (заразный), достаточно сложная клиническая картина с поражением различных органов, в том числе и желудка, почек. Сильная интоксикация, и этот штамм поражает молодое население, что очень неприятно", - заявил Степанов.