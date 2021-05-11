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Глава СНБО назвал количество олигархов в Украине
11.05.2021 15:00
В список олигархов в Украине могут включить 13 человек, сообщил глава СНБО Алексей Данилов в ходе форума Украина 30 во вторник, 11 мая, передает Корреспондент.net.
"Президент дал задание аппарату Совета нацбезопасности, Антимонопольному комитету, Офису президента разработать закон об олигархах, которые на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, на наши внутриполитические и внешнеполитические процессы. По тем критериям, которые в аппарате СНБО мы рассчитываем, мы имеем в виду 13 человек, можно с уверенностью отнести именно к олигархической среде", - сказал Данилов, не назвав их имена.
Теги: закон, СНБО, олигархи
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