Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Глава СНБО назвал количество олигархов в Украине

11.05.2021 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Глава СНБО назвал количество олигархов в Украине

В список олигархов в Украине могут включить 13 человек, сообщил глава СНБО Алексей Данилов в ходе форума Украина 30 во вторник, 11 мая, передает Корреспондент.net.
"Президент дал задание аппарату Совета нацбезопасности, Антимонопольному комитету, Офису президента разработать закон об олигархах, которые на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, на наши внутриполитические и внешнеполитические процессы. По тем критериям, которые в аппарате СНБО мы рассчитываем, мы имеем в виду 13 человек, можно с уверенностью отнести именно к олигархической среде", - сказал Данилов, не назвав их имена.



Теги: закон, СНБО, олигархи
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх