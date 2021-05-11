Зеленский заявил о снижении напряженности на Донбассе

11.05.2021 14:00

Президент Владимир Зеленский отметил значительное уменьшение количества обстрелов на Донбассе во время майских праздников. Об этом он заявил во время своего выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Безопасность страны», посвященном обсуждению стратегии защиты и обороны государства, передает РБК-Украина.

"О пасхальном перемирии - обо всем было договорено, Украина показала максимально свое отношение к решению вопроса именно мирным путем. Не было договорено с точки зрения публикации из-за того, что формулировка не подходила российской стороне... Мы видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушли в прошлое снайперские прицельные выстрелы, именно из-за них было около 30 жертв с начала года", - подчеркнул глава государства.

В то же время, Зеленский отметил, что сейчас не наблюдается уменьшения российских войск у границ Украины.

"Мы понимаем, что где-то 3,5 тыс. человек военного контингента (России) пошли назад, но только те, кто были на территории временно оккупированного Крыма. Больше отвода мы не видим", - сказал он.