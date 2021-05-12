Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 мая

12.05.2021 11:00

В Украине за сутки подтвердили 4538 новых случаев COVID-19 - всего в стране их уже 2129073. Об этом сообщает Минздрав в среду, 12 мая.

При этом выздоровели за сутки 19766 человек (всего - 1797136), а скончались 356 украинцев (всего - 46987).

Кроме того, за день была проведена 17 031 вакцинация.

Статистика заболеваний и прививок в регионах за сутки:

м. Киев - 627/1217

Винницкая область - 63/850

Волынская область - 139/467

Днепропетровская область - 211/1649

Донецкая область - 356/970

Житомирская область - 60/578

Закарпатская область - 12/489

Запорожская область - 275/1190

Ивано-Франковская область - 31/857

Киевская область - 169/619

Кировоградская область - 52/458

Луганская область - 199/554

Львовская область - 136/1881

Николаевская область - 132/851

Одесская область - 150/886

Полтавская область - 380/616

Ровенская область - 471/514

Сумская область - 58/339

Тернопольская область - 54/693

Харьковская область - 345/325

Херсонская область - 31/50

Хмельницкая область - 153/661

Черкасская область - 304/591

Черновицкая область - 65/540

Черниговская область - 65/419.