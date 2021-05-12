В Киеве начались акции протеста шахтеров

12.05.2021 13:00

В Киеве начались акции протестов шахтеров с требованием погасить задолженность по зарплате, сообщает глава Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец в среду, 12 мая, передает Корреспондент.net.

Сначала несколько десятков горняков из Луганской, Донецкой и Львовской областей провели акции у Офиса президента, а потом отправились к Министерству энергетики.

По словам Волынца, шахтеры, помимо погашения задолженности, также требуют "установить адекватную цену на уголь, остановить губительный для отечественного энергорынка импорт ресурсов из России и Беларуси и отозвать законопроекты, которыми ликвидируется социальный диалог и устанавливается диктатура работодателя".

Ранее шахтеры заявили, что намерены протестовать до тех пор, пока все их требования не будут выполнены. По состоянию на конец апреля работникам государственных угледобывающих предприятий задолжали более 1,5 млрд гривен.