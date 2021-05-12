- В Киеве начались акции протеста шахтеров13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 мая11:00
- Глава СНБО назвал количество олигархов в Украине15:00
- Зеленский заявил о снижении напряженности на Донбассе14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 мая11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 мая15:00
- В Украину прибыла третья партия вакцины от коронавируса CoronaVac09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 мая12:00
- В Минздраве предупредили об индийском штамме COVID-1917:00
- Прогноз погоды в Украине на выходные11:00
В Киеве начались акции протеста шахтеров
В Киеве начались акции протестов шахтеров с требованием погасить задолженность по зарплате, сообщает глава Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец в среду, 12 мая, передает Корреспондент.net.
Сначала несколько десятков горняков из Луганской, Донецкой и Львовской областей провели акции у Офиса президента, а потом отправились к Министерству энергетики.
По словам Волынца, шахтеры, помимо погашения задолженности, также требуют "установить адекватную цену на уголь, остановить губительный для отечественного энергорынка импорт ресурсов из России и Беларуси и отозвать законопроекты, которыми ликвидируется социальный диалог и устанавливается диктатура работодателя".
Ранее шахтеры заявили, что намерены протестовать до тех пор, пока все их требования не будут выполнены. По состоянию на конец апреля работникам государственных угледобывающих предприятий задолжали более 1,5 млрд гривен.
Теги: Донбасс, Киев, Львов, протест, шахтеры
- Фотособытия недели (9 - 15 апреля). Дни доброты для детей и ветеранов
- Донецк, Харьков, Киев и Львов первыми получат систему экстренного вызова "112"
- На Майдане требовали ужесточить наказание за убийство журналиста
- Болельщиков Евро-2012 пугают корью
- Евро-2012: туристические Киев, Донецк, Харьков и Львов
- Подготовка к Евро-2012: отели Киева и Донецка дороже польских
- В ГПУ назвали число детей, погибших из-за войны на Донбассе16:00
- В ОРЛО предложили бесплатную медицинскую помощь русскоязычному населению Украины12:00
- Апелляционный суд признал незаконной отмену местных выборов на Донбассе10:00
- В Минреинтеграции сравнили зарплаты на Донбассе и в Ростовской области09:00
- Военные атташе Дании, Швеции и Норвегии посетили зону ООС08:00
- Талантливым детям из ОРДЛО предлагают гранты на обучение17:00
- 10 мая гумкоридором возле Донецка воспользовались 237 человек13:00
- В Донецке сегодня запустят около 70 "праздничных" автобусов10:00
- Россия собирается открыть в ОРДЛО избирательные участки для голосования в Госдуму09:00
- В оккупированном Донецке появились бигборды с двусмысленной рекламой17:00
- Завтра в Мариуполе стартует трехдневный марафон "ВелоДонетчина"17:00
- В ГПУ назвали число детей, погибших из-за войны на Донбассе16:00
- В Северодонецке запустили интерактивную карту вакансий15:00
- Как разговаривать с близкими о вакцинации от COVID-19?14:00
- В Киеве начались акции протеста шахтеров13:00
- В ОРЛО предложили бесплатную медицинскую помощь русскоязычному населению Украины12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 мая11:00
- Апелляционный суд признал незаконной отмену местных выборов на Донбассе10:00
- В Минреинтеграции сравнили зарплаты на Донбассе и в Ростовской области09:00
- Военные атташе Дании, Швеции и Норвегии посетили зону ООС08:00
- Как разговаривать с близкими о вакцинации от COVID-19?14:00
- Как можно стать миллионером на слотах: топ 3 случая недели14:00
- Видано дитячу книгу про вакцинацію «Казка про те, як стати супергероєм»17:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- Требования к получателям субсидий вновь усиливаются. Главные изменения17:00
- Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине11:00
- В оккупированном Донецке появились бигборды с двусмысленной рекламой
- В прифронтовом Золотом произошел конфликт между полицейскими и местными жителями
- В Минреинтеграции сравнили зарплаты на Донбассе и в Ростовской области
- В ОРДО назвали сумму, потраченную на празднование 9 мая
- Опубликована запись возможного разговора Медведчука с Пушилиным (АУДИО)
- В оккупированных Донецке и Луганске прошли военные парады в честь Дня Победы
- В ОРДО заявили о гибели жителя Донецка из-за обстрела
- Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая
- Россия собирается открыть в ОРДЛО избирательные участки для голосования в Госдуму
- В Донецке сегодня запустят около 70 "праздничных" автобусов