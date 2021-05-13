В Минэнерго заявили о погашении долгов по зарплате шахтеров

13.05.2021 17:00

Министерство энергетики заявляет, что долги перед шахтерами государственных угледобывающих предприятий за 2021 год полностью погашены. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 13 мая, передает Корреспондент.net.

Отмечается, что горнякам было перечислено почти 1,1 млрд грн: на прошлой неделе – 237,3 млн грн, на этой – 836,5 млн грн.

Также сообщается, что глава Минэнерго Герман Галущенко на совещании с руководителями госшахт подписал приказ об увольнении гендиректора ГП Краснолиманская Сергея Пидика. По состоянию на 1 мая долги по зарплате перед работниками этого госпредприятия составляли свыше 100 млн грн.