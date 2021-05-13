Зеленский подписал законы о льготной растаможке "евроблях"

13.05.2021 08:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о льготной растаможке автомобилей с европейскими номерами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Эти законы временно упрощают механизм растаможивания импортируемых из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов.

Согласно документам, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости.

Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не превысит 1000 евро.

Такие автомобили временно освобождаются от обложения ввозной пошлиной.

По льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО / ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.

К этим нововведениям не относятся транспортные средства: