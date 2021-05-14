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Суд отправил Виктора Медведчука под домашний арест

14.05.2021 08:00
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Суд отправил Виктора Медведчука под домашний арест

Печерский районный суд Киева принял решение отправить под круглосуточный домашний арест кума Путина председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, сообщает УП.
Решение объявил судья Вячеслав Пидпалый. Таким образом суд не удовлетворил ходатайство прокуроров. Последние просили содержание под стражей с залогом в 300 миллионов гривен.
Сторона защиты просила не применять к подозреваемому никакой меры пресечения. Кроме того, нардепы из фракции "ОПЗЖ" хотели взять кума Путина на поруки, однако суд отказал.
В то же время Медведчук заявил, что дома будет заниматься работой и давать интервью.



Теги: суд, домашний арест, Медведчук
 
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