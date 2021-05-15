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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 мая

15.05.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 мая

В Украине за сутки выявили 6 796 новых случаев заражения коронавирусом, что немного меньше, чем накануне. Всего в стране уже 2,150 млн случаев коронавирусной болезни. Об этом в субботу, 15 мая, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
"6796 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 мая 2021 года. В частности, заболели 347 детей и 233 медработники", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 2197 человек;
  • летальных случаев - 322;
  • выздоровели - 17 202 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки - 76 496 (в том числе методом ПЦР — 34108, методом ИФА - 14028, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 28360).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2150244 лица;
  • выздоровели - 1849803 лица;
  • летальных исходов - 47 942;
  • проведения ПЦР-тестов - 9824399.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 544 случая / 1652 прививки;
Винницкая область - 141 случай / 894 прививки;
Волынская область - 206 случаев / 742 прививки;
Днепропетровская область - 518 случаев / 1817 прививок;
Донецкая область - 480 случаев / 1174 прививки;
Житомирская область - 140 случаев / 926 прививок;
Закарпатская - 97 случаев / 1085 прививок;
Запорожская область - 342 случая / 1021 прививки;
Ивано-Франковская область - 115 случаев / 1378 прививок;
Киевская область - 318 случаев / 678 прививок;
Кировоградская область - 95 случаев / 488 прививок;
Луганская область - 159 случаев / 593 прививки;
Львовская область - 432 случая / 2026 прививок;
Николаевская область - 212 случаев / 617 прививок;
Одесская область - 351 случай / 1364 прививки;
Полтавская область - 298 случаев / 1512 прививок;
Ровенская область - 353 случая / 874 прививки;
Сумская область - 190 случаев / 339 прививок;
Тернопольская область - 153 случая / 688 прививок;
Харьковская область - 630 случаев / 620 прививок;
Херсонская область - 186 случаев / 511 прививок;
Хмельницкая область - 192 случая / 1038 прививок;
Черкасская область - 345 случаев / 417 прививок;
Черновицкая область - 88 случаев / 590 прививок;
Черниговская область - 211 случаев / 594 прививки.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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