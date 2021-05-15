- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 мая10:00
- Шмыгаль внес в Раду представление об отставке Степанова09:00
- Николаевская область вернулась в "оранжевую" зону карантина14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 мая11:00
- Суд отправил Виктора Медведчука под домашний арест08:00
- В Минэнерго заявили о погашении долгов по зарплате шахтеров17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 мая11:00
- Зеленский подписал законы о льготной растаможке "евроблях"08:00
- В Киеве начались акции протеста шахтеров13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 мая11:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 мая
В Украине за сутки выявили 6 796 новых случаев заражения коронавирусом, что немного меньше, чем накануне. Всего в стране уже 2,150 млн случаев коронавирусной болезни. Об этом в субботу, 15 мая, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
"6796 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 мая 2021 года. В частности, заболели 347 детей и 233 медработники", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 2197 человек;
- летальных случаев - 322;
- выздоровели - 17 202 человека;
- осуществлено тестирований за сутки - 76 496 (в том числе методом ПЦР — 34108, методом ИФА - 14028, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 28360).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2150244 лица;
- выздоровели - 1849803 лица;
- летальных исходов - 47 942;
- проведения ПЦР-тестов - 9824399.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 544 случая / 1652 прививки;
Винницкая область - 141 случай / 894 прививки;
Волынская область - 206 случаев / 742 прививки;
Днепропетровская область - 518 случаев / 1817 прививок;
Донецкая область - 480 случаев / 1174 прививки;
Житомирская область - 140 случаев / 926 прививок;
Закарпатская - 97 случаев / 1085 прививок;
Запорожская область - 342 случая / 1021 прививки;
Ивано-Франковская область - 115 случаев / 1378 прививок;
Киевская область - 318 случаев / 678 прививок;
Кировоградская область - 95 случаев / 488 прививок;
Луганская область - 159 случаев / 593 прививки;
Львовская область - 432 случая / 2026 прививок;
Николаевская область - 212 случаев / 617 прививок;
Одесская область - 351 случай / 1364 прививки;
Полтавская область - 298 случаев / 1512 прививок;
Ровенская область - 353 случая / 874 прививки;
Сумская область - 190 случаев / 339 прививок;
Тернопольская область - 153 случая / 688 прививок;
Харьковская область - 630 случаев / 620 прививок;
Херсонская область - 186 случаев / 511 прививок;
Хмельницкая область - 192 случая / 1038 прививок;
Черкасская область - 345 случаев / 417 прививок;
Черновицкая область - 88 случаев / 590 прививок;
Черниговская область - 211 случаев / 594 прививки.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- 20 лет Независимости. Красноармейск: десять лет, чтобы оправиться от шока
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 апреля
- 20 лет Независимости. Горловка: вместо шахт - рынки
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 апреля
- Пушилин издал указ о сборах резервистов11:00
- В "ДНР" после праздников резко выросла заболеваемость COVID-1916:00
- В Мариуполе начали прививать от COVID-19 всех желающих15:00
- В ОРДО назвали количество недостающих врачей13:00
- В ОРДО начали опечатывать "бесхозную" недвижимость12:00
- На Донбассе 19 обстрелов, погиб боец ВСУ09:00
- В ОРЛО призывают на военные сборы 3000 резервистов15:00
- Кабмин выделил 26 млн гривен на жилье для переселенцев13:00
- Донецкая и Луганская области вышли из "оранжевой" карантинной зоны12:00
- Красный Крест доставил в ОРДЛО более 100 тонн строительных материалов09:00
- Пушилин издал указ о сборах резервистов11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 мая10:00
- Шмыгаль внес в Раду представление об отставке Степанова09:00
- «Суд в смартфоне»: что это и зачем нужно?17:00
- В "ДНР" после праздников резко выросла заболеваемость COVID-1916:00
- В Мариуполе начали прививать от COVID-19 всех желающих15:00
- Николаевская область вернулась в "оранжевую" зону карантина14:00
- В ОРДО назвали количество недостающих врачей13:00
- В ОРДО начали опечатывать "бесхозную" недвижимость12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 мая11:00
- «Суд в смартфоне»: что это и зачем нужно?17:00
- Grandsport.by — официальный партнер “Белорусской ассоциации мини-футбола”18:00
- Как разговаривать с близкими о вакцинации от COVID-19?14:00
- Как можно стать миллионером на слотах: топ 3 случая недели14:00
- Видано дитячу книгу про вакцинацію «Казка про те, як стати супергероєм»17:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- В Минреинтеграции сравнили зарплаты на Донбассе и в Ростовской области
- В ОРДО начали опечатывать "бесхозную" недвижимость
- В ОРЛО предложили бесплатную медицинскую помощь русскоязычному населению Украины
- В "ДНР" после праздников резко выросла заболеваемость COVID-19
- В ОРДО назвали количество недостающих врачей
- В ГПУ назвали число детей, погибших из-за войны на Донбассе
- Кабмин выделил 26 млн гривен на жилье для переселенцев
- В ОРЛО призывают на военные сборы 3000 резервистов
- В мобильном приложении "ВДОМА" обнаружили "полезный" сбой
- Апелляционный суд признал незаконной отмену местных выборов на Донбассе