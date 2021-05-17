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Укрзализныця запускает три "морских" поезда

17.05.2021 13:00
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Укрзализныця запускает три "морских" поезда

На летний период Укрзализныця добавляет три поезда на южном направлении: Львов - Новоалексеевка, Бердянск, а также Сумы – Одесса и Чернигов (Нежин) – Одесса. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает пресс-служба компании.
Так, компания открывает продажу билетов на ежедневный поезд № 86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка, Бердянск.
Первый рейс из Львова планируется 11 июня, он отправится в 10:55, а прибудет в Новоалексеевку в 11:35, в Бердянск в 13:00 следующего дня. Отправка в обратном направлении планируется с 12 июня: из Бердянска - в 15:05, с Новоалексеевки - в 15:40, прибытие во Львов на следующий день в 15:40.
Поезд №213/214 Сумы - Одесса будет курсировать по нечетым числам, начиная с 15 июня, в обратном направлении - по четным числам с 16 июня.
Поезд №204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам, обратно - по четным числам.



Теги: Одесса, Бердянск, Укрзализниця, лето, поезда
 
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