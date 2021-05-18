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В Украину доставили вторую партию вакцины Pfizer в рамках COVAX
18.05.2021 17:00
Украина получила еще 122 850 доз вакцины Pfizer, которую доставили в рамках глобальной инициативы COVAX. К концу недели в Украину должна прибыть еще 351 тысяча доза (всего 473 850 доз), а также растворитель для инъекций. Об этом сообщили в ЮНИСЕФ, передает Громадське Телевидение.
Министерство здравоохранения планирует выделить 378 тысяч доз вакцины для прививки работников сферы образования. Остальные дозы направят для иммунизации приоритетных групп из первого и второго этапа вакцинации.
Ранее Украина уже получила по линии COVAX 117 тысяч доз вакцины Pfizer и 367 200 доз вакцины AstraZeneca, изготовленной в Южной Корее.
Теги: партия, вакцина, Pfizer, COVID-19, COVAX
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