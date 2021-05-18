В Украину доставили вторую партию вакцины Pfizer в рамках COVAX

18.05.2021 17:00

Украина получила еще 122 850 доз вакцины Pfizer, которую доставили в рамках глобальной инициативы COVAX. К концу недели в Украину должна прибыть еще 351 тысяча доза (всего 473 850 доз), а также растворитель для инъекций. Об этом сообщили в ЮНИСЕФ, передает Громадське Телевидение.

Министерство здравоохранения планирует выделить 378 тысяч доз вакцины для прививки работников сферы образования. Остальные дозы направят для иммунизации приоритетных групп из первого и второго этапа вакцинации.

Ранее Украина уже получила по линии COVAX 117 тысяч доз вакцины Pfizer и 367 200 доз вакцины AstraZeneca, изготовленной в Южной Корее.