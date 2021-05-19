Рада отправила в отставку Степанова и ещё двух министров

19.05.2021 09:00

Верховная Рада Украины одобрила отставку министра здравоохранения Максима Степанова, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, пишет украинская служба Радио Свобода.

Криклий и Петрашко написали заявления об отставке по собственному желанию, а представление на увольнение Степанова в парламент внес премьер-министр Денис Шмыгаль.

Степанова назначили главой Минздрава 30 марта 2020 года. По данным украинской службы Радио Свобода, с самого начала некоторые политические силы критиковали его работу, в том числе по поводу закупки защитных костюмов для медиков по завышенным ценам, неудовлетворительной борьбы с коронавирусной инфекцией и кампанией по вакцинации от COVID-19.

Что касается Петрашко, то советник главы офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк сказал, что по этому ведомству "ощущался определенный дефицит инициатив, в частности, в вопросах защиты украинской промышленности и предпринимателей во время коронакризиса".

В период работы Криклия, как сообщили журналистам в офисе президента, Мининфраструктуры допустило "просчеты в управлении отраслью", в частности в сфере железнодорожного транспорта. По словам Подоляка, к минусам относят и "скандалы, связанные с министерством".

Как сообщил руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахимия, на заседании фракции они согласовали кандидатуру главы "Укравтодора" Александра Кубракова на пост министра инфраструктуры, на должность главы Минздрава – нынешнего главного санитарного врача Виктора Ляшко, на пост министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – Алексея Любченко, который сейчас возглавляет Государственную налоговую службу.