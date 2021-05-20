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Рада назначила нового министра здравоохранения

20.05.2021 12:00
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Рада назначила нового министра здравоохранения

Верховная Рада назначила на должность министра здравоохранения главного санитарного врача Виктора Ляшко. За такое решение проголосовали 262 народных депутата, сообщает Цензор.НЕТ.
Ляшко перед голосованием выступил с парламентской трибуны и рассказал про свои планы на должности.
"Поставленные передо мной цели амбициозные. Но они досягаемы... Для выполнения поставленных целей буду делать все от меня зависящее", - пообещал он.
Говоря о вакцинации, Ляшко подчеркнул, что до конца 2021 года каждый желающий украинец сможет вакцинироваться от коронавируса.



Теги: министр, здравоохранение, Верховная Рада, назначение, Ляшко
 
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