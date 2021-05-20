Сегодня Зеленский отчитается за два года президентства

20.05.2021 10:00

Сегодня, 20 мая в 12:00 состоится пресс-конференция Владимира Зеленского по итогам двух лет работы на посту главы государства. Прошлая встреча c журналистами в широком формате состоялась ровно год назад. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

Пресс-конференция состоится на территории ГП "Антонов", ул. Академика Туполева, 1. Вход с 10:30 (https://goo.gl/maps/oZnh3pjWsbziZcT8A ).

Также сообщается, что в связи с карантинными требованиями возможно ограничение количества представителей СМИ, которые примут участие в мероприятии.

Пресс-конференции будет транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса Президента.

Тема пресс-конференции посвящена достигнутым результатам за два года на посту главы государства. Также президент Украины расскажет о планах дальнейшей деятельности.