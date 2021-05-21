На Хмельнитчине СБУ задержала агента спецслужб РФ

21.05.2021 16:00

В Хмельницкой области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили агента российских спецслужб, который с 2014 по 2016 годы находился в рядах незаконных военных формирований "ЛНР", сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники установили, что в 2021 году злоумышленник переехал в Хмельницкую область, где проживают его близкие родственники. Бывший боевик действовал под кураторством известного контрразведке сотрудника российских спецслужб. Агент собирал и передавал заказчикам информацию о военных объектах в регионе. Особое внимание он уделял военным частям, которые задействованы в операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали, когда он фотографировал колонны военной техники одного из подразделений ВСУ. Снимки мужчина планировал передать спецслужбам РФ.

Открыто уголовное производстве по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации). Идут следственные действия.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.