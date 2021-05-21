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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 мая
В Украине за минувшие сутки выявили 4 984 новых случая COVID-19, что немного меньше, чем днем ранее. При этом значительно сократилось число выздоровевших. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что среди заболевших 278 детей и 97 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 785 человек;
- выписаны из больниц – 2 305 человек;
- летальных случаев - 202;
- выздоровели – 12 845 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 62 577 (в том числе методом ПЦР – 26 154, методом ИФА – 11 454) исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 24 969.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 2 175 382 лица;
- выздоровели – 1 929 039 человек;
- летальных исходов - 49 101;
- проведения ПЦР-тестов – 9 970 045.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев - 453 случая;
Винницкая область - 134 случая;
Волынская область - 170 случаев;
Днепропетровская область - 405 случаев;
Донецкая область - 408 случаев;
Житомирская область - 117 случаев;
Закарпатская область - 47 случаев;
Запорожская область - 354 случая;
Ивано-Франковская область - 85 случаев;
Киевская область - 348 случаев;
Кировоградская область - 66 случаев;
Луганская область - 56 случаев;
Львовская область - 269 случаев;
Николаевская область - 214 случаев;
Одесская область - 201 случай;
Полтавская область - 183 случая;
Ровенская область - 236 случаев;
Сумская область - 191 случай;
Тернопольская область - 122 случая;
Харьковская область - 299 случаев;
Херсонская область - 154 случая;
Хмельницкая область - 121 случай;
Черкасская область - 139 случаев;
Черновицкая область - 77 случаев;
Черниговская область - 135 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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