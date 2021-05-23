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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 мая
В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2 533 новых случая коронавирусной инфекции. В частности, заболели 153 ребенка и 31 медработник. Об этом сообщает Минздрав.
Так, за прошедшие 24 часа на больничные койки попал 1 701 человек; из больниц выписали 3 104 человека; недуг победили 8 937 граждан Украины.
За сутки осуществлено тестирований – 34 506 (в частности, методом ПЦР – 16 285, методом ИФА – 3 730), проведено исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 14 491.
По информации Минздрава, за минувшие сутки вирус унес жизни 89 украинцев. Всего с начала пандемии скончалось от инфекции 49 368 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.
За все время пандемии в Украине заразился 2 182 521 человек; выздоровели – 1 950 562 украинца; проведено ПЦР-тестов – 10 013 773.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 73 случая;
Винницкая область - 68 случаев;
Волынская область - 74 случая;
Днепропетровская область - 453 случая;
Донецкая область - 182 случая;
Житомирская область - 75 случаев;
Закарпатская область - 21 случай;
Запорожская область - 73 случая;
Ивано-Франковская область - 67 случаев;
Киевская область - 178 случаев;
Кировоградская область - 26 случаев;
Луганская область - 43 случаев;
Львовская область - 67 случаев;
Николаевская область - 160 случаев;
Одесская область - 143 случая;
Полтавская область - 35 случаев;
Ровенская область - 101 случай;
Сумская область - 92 случая;
Тернопольская область - 63 случая;
Харьковская область - 188 случаев;
Херсонская область - 148 случаев;
Хмельницкая область - 46 случаев;
Черкасская область - 47 случаев;
Черновицкая область - 39 случаев;
Черниговская область - 71 случай.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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