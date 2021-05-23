Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 мая

23.05.2021 15:00

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2 533 новых случая коронавирусной инфекции. В частности, заболели 153 ребенка и 31 медработник. Об этом сообщает Минздрав.

Так, за прошедшие 24 часа на больничные койки попал 1 701 человек; из больниц выписали 3 104 человека; недуг победили 8 937 граждан Украины.

За сутки осуществлено тестирований – 34 506 (в частности, методом ПЦР – 16 285, методом ИФА – 3 730), проведено исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 14 491.

По информации Минздрава, за минувшие сутки вирус унес жизни 89 украинцев. Всего с начала пандемии скончалось от инфекции 49 368 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.

За все время пандемии в Украине заразился 2 182 521 человек; выздоровели – 1 950 562 украинца; проведено ПЦР-тестов – 10 013 773.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 73 случая;

Винницкая область - 68 случаев;

Волынская область - 74 случая;

Днепропетровская область - 453 случая;

Донецкая область - 182 случая;

Житомирская область - 75 случаев;

Закарпатская область - 21 случай;

Запорожская область - 73 случая;

Ивано-Франковская область - 67 случаев;

Киевская область - 178 случаев;

Кировоградская область - 26 случаев;

Луганская область - 43 случаев;

Львовская область - 67 случаев;

Николаевская область - 160 случаев;

Одесская область - 143 случая;

Полтавская область - 35 случаев;

Ровенская область - 101 случай;

Сумская область - 92 случая;

Тернопольская область - 63 случая;

Харьковская область - 188 случаев;

Херсонская область - 148 случаев;

Хмельницкая область - 46 случаев;

Черкасская область - 47 случаев;

Черновицкая область - 39 случаев;

Черниговская область - 71 случай.