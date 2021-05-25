Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

СБУ заблокировала ботоферму, распространявшую фейки о событиях на Донбассе

25.05.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СБУ заблокировала ботоферму, распространявшую фейки о событиях на Донбассе

В Черкассах киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали работу ботофермы, действовавшей в интересах гибридной агрессии России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Досудебным следствием установлено, что ботоферму "поддерживал" житель Черкасс в подсобном помещении собственного частного предприятия. Он обеспечивал использование анонимных IP-адресов, чем гарантировал безопасность интернет-агитаторам.
"Предприниматель использовал сим-карты украинских операторов мобильной связи. Расчет за услуги получал криптовалютой и через российские виртуальные платежные системы, запрещенные на основании решения СНБО Украины", - говорится в сообщении.
Следователи СБУ задокументировали, что через ботоферму интернет-агитаторы распространяли дезинформацию о событиях в ОРДЛО, пророссийскую пропаганду, направленную на искусственную дестабилизацию ситуации в государстве, ликвидацию конституционного строя и территориальной целостности Украины.
Во время обыска правоохранители изъяли компьютерную технику со специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование, более 400 сим-карт мобильных операторов.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к функционированию ботофермы.



Теги: Донбасс, Черкассы, СБУ, бот, ферма
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх