Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 мая

25.05.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки выявили 2 608 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти в два раза больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав во вторник, 25 мая.

"Среди них – 76 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 854 человек; летальных случаев – 249; выздоровело – 17 504 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 2 186 463 человека, 49 685 пациентов скончалось, 1 975 064 человек выздоровели.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 402 случая;

Винницкая область - 47 случаев;

Волынская область - 92 случая;

Днепропетровская область - 168 случаев;

Донецкая область - 75 случаев;

Житомирская область - 33 случая;

Закарпатская область - 38 случаев;

Запорожская область - 206 случаев;

Ивано-Франковская область - 38 случаев;

Киевская область - 170 случаев;

Кировоградская область - 25 случаев;

Луганская область - 56 случаев;

Львовская область - 214 случаев;

Николаевская область - 139 случаев;

Одесская область - 75 случаев;

Полтавская область - 112 случаев;

Ровенская область - 138 случаев;

Сумская область - 32 случая;

Тернопольская область - 53 случая;

Харьковская область - 153 случая;

Херсонская область - 22 случая;

Хмельницкая область - 118 случаев;

Черкасская область - 106 случаев;

Черновицкая область - 39 случаев;

Черниговская область - 57 случаев.