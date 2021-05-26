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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 мая

26.05.2021 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 мая

В Украине за последние 24 часа подтвердили 3 395 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это на треть больше вчерашнего показателя. Рост заболеваемости продолжается третий день подряд, сообщает Минздрав в среду, 26 мая.
"Среди них – 154 ребенка и 73 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 778 человек; летальных случаев – 208; выздоровело – 14 987 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 2 189 858 человек, 49 893 пациента скончались, 1 990 051 человек выздоровел.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 385
Винницкая область - 97
Волынская область - 64
Днепропетровская область - 277
Донецкая область - 149
Житомирская область - 54
Закарпатская область - 83
Запорожская область - 219
Ивано-Франковская область - 54
Киевская область - 208
Кировоградская область - 73
Луганская область - 68
Львовская область - 172
Николаевская область - 154
Одесская область - 81
Полтавская область - 61
Ровенская область - 185
Сумская область - 93
Тернопольская область - 68
Харьковская область - 328
Херсонская область - 176
Хмельницкая область - 93
Черкасская область - 105
Черновицкая область - 54
Черниговская область - 94.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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