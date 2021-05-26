- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 мая13:00
- В Украину прибыли еще полмиллиона доз вакцины CoronaVac10:00
- В Минздраве опубликовали статистику побочных реакций на COVID-вакцины08:00
- В Киеве перед посольством РФ сожгли "Кремль"17:00
- Украина получила первую коммерческую партию вакцины Pfizer13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 мая12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 мая10:00
- СБУ заблокировала ботоферму, распространявшую фейки о событиях на Донбассе09:00
- СБУ блокировала контрабанду военных товаров в Россию16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 мая10:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 мая
В Украине за последние 24 часа подтвердили 3 395 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это на треть больше вчерашнего показателя. Рост заболеваемости продолжается третий день подряд, сообщает Минздрав в среду, 26 мая.
"Среди них – 154 ребенка и 73 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 778 человек; летальных случаев – 208; выздоровело – 14 987 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 2 189 858 человек, 49 893 пациента скончались, 1 990 051 человек выздоровел.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 385
Винницкая область - 97
Волынская область - 64
Днепропетровская область - 277
Донецкая область - 149
Житомирская область - 54
Закарпатская область - 83
Запорожская область - 219
Ивано-Франковская область - 54
Киевская область - 208
Кировоградская область - 73
Луганская область - 68
Львовская область - 172
Николаевская область - 154
Одесская область - 81
Полтавская область - 61
Ровенская область - 185
Сумская область - 93
Тернопольская область - 68
Харьковская область - 328
Херсонская область - 176
Хмельницкая область - 93
Черкасская область - 105
Черновицкая область - 54
Черниговская область - 94.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 мая
- 20 лет Независимости. Краматорск: заводы останавливаются, но открыли красавец-рагс
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 апреля
- В Северодонецке эвакуировали Луганскую ОГА (ВИДЕО)12:00
- Словакия передала детской областной больнице на Луганщине 2 реанимобиля11:00
- В ОРЛО ужесточили правила прохождения КПВВ «Станица Луганская»09:00
- Кабмин упростил процесс перемещения транспортных средств через КПВВ на Донбассе16:00
- Зеленский образовал Славянскую городскую ВГА15:00
- На Донетчине в результате обстрела ранен мирный житель14:00
- Депутаты Бундестага посетили прифронтовой поселок Широкино11:00
- Сегодня состоятся видеопереговоры политсоветников "нормандской четверки"10:00
- Ассоциация переселенцев опубликовала список свободных комнат в общежитиях Украины09:00
- В ОРДО за сутки заразились COVID в 4 раза больше людей, чем на подконтрольной Донетчине15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 мая13:00
- В Северодонецке эвакуировали Луганскую ОГА (ВИДЕО)12:00
- Словакия передала детской областной больнице на Луганщине 2 реанимобиля11:00
- В Украину прибыли еще полмиллиона доз вакцины CoronaVac10:00
- В ОРЛО ужесточили правила прохождения КПВВ «Станица Луганская»09:00
- В Минздраве опубликовали статистику побочных реакций на COVID-вакцины08:00
- Как выиграть в казино Vavada17:30
- В Киеве перед посольством РФ сожгли "Кремль"17:00
- Кабмин упростил процесс перемещения транспортных средств через КПВВ на Донбассе16:00
- Зеленский образовал Славянскую городскую ВГА15:00
- Как выиграть в казино Vavada17:30
- Вакцинация работников образования: что нужно знать?17:00
- Удастся ли государству перезапустить агрострахование?13:00
- Туркам удалось бесплатно подписать перспективного украинского хавбека Кобылянского11:00
- Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября?17:00
- Ветеран спорта из Славянска вновь прославил свое имя16:30
- Инструкция для новичков по игре в слоты14:00
- Прогноз погоды на Донбассе14:00
- Новый наставник для "Шахтера"16:10
- «Суд в смартфоне»: что это и зачем нужно?17:00
- В ПФУ назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии
- Социологи узнали мнение украинцев об особом статусе Донбасса
- В "ДНР" определили дополнительные выходные дни в июне
- Кабмин упростил процесс перемещения транспортных средств через КПВВ на Донбассе
- Дончан предупредили о сокращении подачи воды в три района города
- В Крыму вместо пропагандисткого фильма "Ополченочка" показали кино о героях АТО (ВИДЕО)
- Ассоциация переселенцев опубликовала список свободных комнат в общежитиях Украины
- В ОРЛО ужесточили правила прохождения КПВВ «Станица Луганская»
- На Донбассе боевики обстреляли жилой сектор поселка Северное
- В ОРДО за сутки заразились COVID в 4 раза больше людей, чем на подконтрольной Донетчине