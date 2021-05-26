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В Киеве перед посольством РФ сожгли "Кремль"

26.05.2021 17:00
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В Киеве перед посольством РФ сожгли "Кремль"

Сегодня, 26 мая, под посольством РФ в Киеве прошла акция "Тризна по загиблим на російсько-українській війні", сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Среди организаторов акции: "У.С.І.", "Украинские силы самообороны", ГО "Вартові України", ГО "Хайтарма Крым" и Штаб батальонов УНСО. Акция прошла к годовщине начала боев за Донецкий аэропорт.
"Мы хотим напомнить всем, что российско-украинская война продолжается. И враг должен помнить, что мы чествуя своих героев готовы драться и в дальнейшем за свою землю", - заявили организаторы акции.
В ходе акции участники сожгли и растоптали бумажный макет Кремля.
Также они вывесили на заборе посольства РФ инсталяцию #можемповторити.



Теги: Россия, Донбасс, Киев, война, акция, посольство
 
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