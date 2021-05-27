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В Украину прибыли еще полмиллиона доз вакцины CoronaVac

27.05.2021 10:00
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В Украину прибыли еще полмиллиона доз вакцины CoronaVac

В Украину прибыла партия в 500 000 доз вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Груз отправили на лабораторный контроль.
Вакцина поступила в Украину в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней.
Таким образом, на сегодняшний день Украина уже получила 1,7 млн доз вакцины CoronaVac из законтрактованных 1,9 млн доз.



Теги: партия, Китай, CoronaVac
 
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