В Украину прибыли еще полмиллиона доз вакцины CoronaVac

27.05.2021 10:00

В Украину прибыла партия в 500 000 доз вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Груз отправили на лабораторный контроль.

Вакцина поступила в Украину в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней.

Таким образом, на сегодняшний день Украина уже получила 1,7 млн доз вакцины CoronaVac из законтрактованных 1,9 млн доз.