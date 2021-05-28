- Выходные и праздники июня-2021: сколько будем отдыхать12:00
- В метро Киева прошли антитеррористические учения14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 мая11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 мая13:00
- В Украину прибыли еще полмиллиона доз вакцины CoronaVac10:00
- В Минздраве опубликовали статистику побочных реакций на COVID-вакцины08:00
- В Киеве перед посольством РФ сожгли "Кремль"17:00
- Украина получила первую коммерческую партию вакцины Pfizer13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 мая12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 мая10:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 мая
В Украине за прошедшие сутки выявили 3 306 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Число заражений снизилось впервые на текущей неделе, сообщает Минздрав в пятницу, 28 мая.
"Среди заболевших – 169 детей и 77 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 402 человека; летальных случаев – 156; выздоровело – 13 298 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 2 196 673 человек, 50 232 пациентов скончались, 2 020 216 человек выздоровели.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 384
Винницкая область - 63
Волынская область - 104
Днепропетровская область - 280
Донецкая область - 228
Житомирская область - 74
Закарпатская область - 38
Запорожская область - 195
Ивано-Франковская область - 51
Киевская область - 221
Кировоградская область - 47
Луганская область - 46
Львовская область - 251
Николаевская область - 154
Одесская область - 114
Полтавская область - 78
Ровенская область - 177
Сумская область - 98
Тернопольская область - 77
Харьковская область - 191
Херсонская область - 69
Хмельницкая область - 106
Черкасская область - 135
Черновицкая область - 68
Черниговская область - 57.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 мая
- 20 лет Независимости. Краматорск: заводы останавливаются, но открыли красавец-рагс
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 апреля
- Названы 23 вуза для бесплатной подготовки абитуриентов из ОРДЛО и Крыма09:00
- В Кабмине заявили о готовности КПВВ на Донбассе к вакцинации жителей ОРДЛО17:00
- Несовершеннолетняя жительница Горловки перешла линию разграничения по минному полю16:00
- В "министерствах" ОРЛО устроили облаву на владельцев SIM-карт Vodafon13:00
- В ОРДО озвучили правила въезда на местные «курорты»12:00
- ЕС выделил ещё €25 млн для пострадавших на Донбассе09:00
- Порошенко привез на Донбасс оборудование для больницы и армии08:00
- В "заминированных" вузах Северодонецка взрывчатку не нашли17:00
- На Донбассе снайпер боевиков смертельно ранил воина ВСУ16:00
- В Мариуполе выделили землю для строительства «университета Ахметова»15:00
- Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня17:00
- Выходные и праздники июня-2021: сколько будем отдыхать12:00
- Названы 23 вуза для бесплатной подготовки абитуриентов из ОРДЛО и Крыма09:00
- Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики18:00
- В Кабмине заявили о готовности КПВВ на Донбассе к вакцинации жителей ОРДЛО17:00
- Несовершеннолетняя жительница Горловки перешла линию разграничения по минному полю16:00
- «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз эксперта Максима Калиниченко15:00
- В метро Киева прошли антитеррористические учения14:00
- В "министерствах" ОРЛО устроили облаву на владельцев SIM-карт Vodafon13:00
- В ОРДО озвучили правила въезда на местные «курорты»12:00
- Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики18:00
- «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз эксперта Максима Калиниченко15:00
- Как выиграть в казино Vavada17:30
- Вакцинация работников образования: что нужно знать?17:00
- Удастся ли государству перезапустить агрострахование?13:00
- Туркам удалось бесплатно подписать перспективного украинского хавбека Кобылянского11:00
- Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября?17:00
- Ветеран спорта из Славянска вновь прославил свое имя16:30
- Инструкция для новичков по игре в слоты14:00
- Прогноз погоды на Донбассе14:00
- В "министерствах" ОРЛО устроили облаву на владельцев SIM-карт Vodafon
- Несовершеннолетняя жительница Горловки перешла линию разграничения по минному полю
- В ОРДО озвучили правила въезда на местные «курорты»
- В ОРЛО ужесточили правила прохождения КПВВ «Станица Луганская»
- В Мариуполе выделили землю для строительства «университета Ахметова»
- В Кабмине заявили о готовности КПВВ на Донбассе к вакцинации жителей ОРДЛО
- Названы 23 вуза для бесплатной подготовки абитуриентов из ОРДЛО и Крыма
- Порошенко привез на Донбасс оборудование для больницы и армии
- В Северодонецке эвакуировали Луганскую ОГА (ВИДЕО)
- Выходные и праздники июня-2021: сколько будем отдыхать