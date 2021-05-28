Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 мая

28.05.2021 11:00

В Украине за прошедшие сутки выявили 3 306 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Число заражений снизилось впервые на текущей неделе, сообщает Минздрав в пятницу, 28 мая.

"Среди заболевших – 169 детей и 77 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 402 человека; летальных случаев – 156; выздоровело – 13 298 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 2 196 673 человек, 50 232 пациентов скончались, 2 020 216 человек выздоровели.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 384

Винницкая область - 63

Волынская область - 104

Днепропетровская область - 280

Донецкая область - 228

Житомирская область - 74

Закарпатская область - 38

Запорожская область - 195

Ивано-Франковская область - 51

Киевская область - 221

Кировоградская область - 47

Луганская область - 46

Львовская область - 251

Николаевская область - 154

Одесская область - 114

Полтавская область - 78

Ровенская область - 177

Сумская область - 98

Тернопольская область - 77

Харьковская область - 191

Херсонская область - 69

Хмельницкая область - 106

Черкасская область - 135

Черновицкая область - 68

Черниговская область - 57.